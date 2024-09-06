Песков: Россия завершит спецоперацию, когда добьётся своих целей
Владивосток, 6 сентября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Россия закончит спецоперацию только тогда, когда добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность для будущих поколений. Об этом 6 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — сказал он в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Представитель Кремля отметил, что в этой ситуации нет конкретных временных рамок, добавив, что Москва рассчитывает, что быстрое завершение спецоперации лучше, чем медленное.
Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Песков заявил, что специальная военная операция является крайней мерой, к которой решено было прибегнуть после того, как Запад и Киев отвергли предложения о диалоге с РФ. Он подчеркнул, что для России главным является достижение целей СВО.
Представитель Кремля также отметил, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирными способами, однако ни Киев, ни Запад к переговорам не готовы.