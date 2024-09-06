Владивосток, 6 сентября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Россия закончит спецоперацию только тогда, когда добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность для будущих поколений. Об этом 6 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА Регнум Боец СВО

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», — сказал он в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Представитель Кремля отметил, что в этой ситуации нет конкретных временных рамок, добавив, что Москва рассчитывает, что быстрое завершение спецоперации лучше, чем медленное.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Песков заявил, что специальная военная операция является крайней мерой, к которой решено было прибегнуть после того, как Запад и Киев отвергли предложения о диалоге с РФ. Он подчеркнул, что для России главным является достижение целей СВО.

Представитель Кремля также отметил, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирными способами, однако ни Киев, ни Запад к переговорам не готовы.