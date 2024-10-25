Москва, 25 октября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Возможное присоединение Турции к БРИКС является важным для всех стран — участниц объединения. Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Несомненно, присоединение Турции к БРИКС важно для всех членов БРИКС. Турция является региональной силой, которая играет очень важную роль в мировой политике. Поэтому все заинтересованы в приглашении Турции к участию в этом процессе», — заявил представитель Кремля в интервью турецкому телеканалу TRT World.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что БРИКС имеет «определённый потенциал» и в случае «перегрузки» объединения могут возникнуть проблемы в его развитии.

Песков также подчеркнул, что БРИКС не собираются выступать в качестве соперника другим международным организациям.

Как передавало ИА Регнум, Эрдоган прибыл в Казань 23 октября. Президент России Владимир Путин провёл с ним встречу на полях саммита БРИКС, общение лидеров длилось около часа. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация в регионе. Эрдоган пригласил Путина совершить визит в Турцию, и президент России принял предложение.

Накануне визита в Россию Эрдоган заявил, что Турция собирается расширить связи с БРИКС и надеется «на плодотворный процесс» на саммите в Казани. В июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал о желании страны присоединиться к БРИКС.