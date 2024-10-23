Казань, 23 октября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры на полях саммита БРИКС в Казани.

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В начале встречи Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре.

Обсуждая взаимоотношения двух стран российский лидер отметил динамичное развитие экономического сотрудничества.

«Так, в прошлом году объём товарооборота составил внушительную сумму — 55,4 млрд долларов», — добавил он.

Кроме того, торговля с января по август этого года между Турцией и Россией выросла на 6,2%, сообщил Путин.

«Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнёрского взаимодействия в самых разных областях», — добавил российский президент.

Кроме этого, Путин отметил, что Россия занимает первое место по числу туристов в Турции.

Президент РФ предложил обсудить проблемы урегулирование арабо-израильского конфликта, отметив схожесть позиций Москвы и Анкары.

В свою очередь Эрдоган заявил, что ждёт Путина в Турции с официальным визитом в ближайшее время. Кроме того турецкий лидер отметил, что нормализация межбанковских транзакций между РФ и Турцией продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Эрдоган заявил, что Анкара собирается расширить связи с БРИКС и надеется на саммите в Казани на плодотворный процесс.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Днём ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что БРИКС является важнейшей платформой для консолидации стран с развивающимся рынком. По словам китайского лидера, БРИКС выступает системообразующим фактором формирования равноправной и упорядоченной многополярности и общедоступной инклюзивной экономической глобализации.