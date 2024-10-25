Казань, 25 октября, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Россия активно развивает связи с КНДР во всех возможных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Корейская Народная Демократическая Республика — это наш сосед, и мы развиваем весьма активно связи во всех возможных областях», — сказал представитель Кремля.

Вместе с этим он прокомментировал возможный визит лидера КНДР Ким Чен Ына, отметив, что близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровнях.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков подчёркивал, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против Южной Кореи, оно носит партнёрский и добрососедский характер.

В свою очередь издание Politico писало, что в Белом доме чиновники считают, что США практически ничего не могут сделать, чтобы помешать развитию сотрудничества России и КНДР.

Президент России Владимир Путин 18–19 июня побывал в Северной Корее с государственным визитом. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретил российского гостя в аэропорту. В ходе переговоров Ким Чен Ын пообещал, что Пхеньян будет укреплять стратегические отношения с Москвой. Он заявил о новом высоком расцвете отношений России и Северной Кореи.

Лидеры стран подписали по итогам встречи Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Эта договорённость предусматривает оказание Россией и Северной Кореей взаимной помощи в случае внешней агрессии по отношению одному из участников соглашения.

В поздравлении, которое Путин 16 августа направил Ким Чен Ыну в связи с годовщиной освобождения Кореи от оккупационных войск Японии, президент России подчеркнул, что выполнение договорённостей странами отвечает взаимным интересам и обеспечивает региональную стабильность и безопасность.