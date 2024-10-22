Вашингтон, 22 октября, 2024, 03:44 — ИА Регнум. В Белом доме чиновники считают, что США практически ничего не могут сделать, чтобы помешать развитию сотрудничества России и Северной Кореи. Об этом написала газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«В частном порядке чиновники говорят, что Вашингтон практически ничего не может сделать, чтобы помешать расцвету альянса между Москвой и Пхеньяном, если не считать прямых военных действий, которые не рассматриваются», — говорится в публикации.

Прежде всего, Запад тревожится укреплением военного союза КНДР и РФ, отметило издание.

Россия и КНДР летом заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против Южной Кореи, оно носит партнёрский и добрососедский характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слухи об отправке в зону СВО военных КНДР, после чего Сеул пригласил российского посла на беседу.

Распространение слухов о том, что КНДР передислоцировала свои вооружённые силы в Россию для участия в боевых действиях на Украине, даёт киевскому режиму возможность интернационализировать конфликт. Об этом 20 октября написала французская газета Le Journal du Dimanche (JDD).

Глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить заявления Киева о якобы присутствии войск Северной Кореи в зоне проведения российской спецоперации. Он уточнил, что Пентагон продолжит изучать этот вопрос.

Глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.