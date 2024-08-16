Пхеньян, 16 августа, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Выполнение договоренностей между Россией и КНДР отвечает взаимным интересам, а также обеспечивает региональную стабильность и безопасность. Об этом президент РФ Владимир Путин указал в послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи.

Mil.ru Флаги КНДР и России

Путин отметил почитание в обеих странах памяти бойцов Красной армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи. В настоящее время закалённые в годы войны узы дружбы и взаимопомощи остаются надёжной основой для развития добрососедских отношений между Россией и КНДР, добавил глава государства.

«Уверен, что тщательная реализация договорённостей, достигнутых на недавних переговорах в Пхеньяне, и впредь будет способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это полностью отвечает интересам нашего народа и будет способствовать обеспечению региональной стабильности и безопасности», — указал Путин в послании, текст которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

В завершение российский лидер пожелал гражданам КНДР счастья и процветания.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пхеньяне, после которых подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Документом предусмотрено оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников. Президент России назвал договор основой отношений между двумя государствами на долгий период.

Россия и КНДР, подписав договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, приняли меры по купированию множащихся угроз со стороны Запада, подчеркнула официальный представители МИД РФ Мария Захарова. Также дипломат указала на то, что Россия и Северная Корея сотрудничают строго в рамках международного права. Договор чётко предостерегает тех, кто рассчитывает решить проблемы региона военным путём, добавила она.