Москва, 21 октября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против Южной Кореи, оно носит партнёрский и добрососедский характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/РИА Новости

«Северная Корея — наш сосед, партнёр. Развиваем отношения во всех областях. Это наше суверенное право. Сотрудничество не направлено против третьих стран», — сказал он.

Таким образом он прокомментировал недавние слухи об отправке в зону СВО военных КНДР, после чего Сеул пригласил российского посла на беседу.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября МИД Южной Кореи пригласил на беседу российского посла Георгия Зиновьева. Отмечается, что с российским послом встретился первый замглавы южнокорейского МИД Ким Хон Гюн, чтобы обсудить слухи о якобы отправке в Россию военных КНДР для участия в спецоперации.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 14 октября, не приведя доказательств, обвинил КНДР в участии в украинском конфликте. По словам Зеленского, он заслушал доклад украинских разведывательных служб по этому вопросу.

В свою очередь глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить заявления Киева о якобы присутствии войск Северной Кореи в зоне проведения российской спецоперации. Он уточнил, что Пентагон продолжит изучать этот вопрос.

Кроме этого, министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Позже Дмитрий Песков прокомментировал такие заявления южнокорейской стороны. Он назвал их похожими на информационную утку.

До этого, в июне, президент России Владимир Путин в ходе визита в Пхеньян подчёркивал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.