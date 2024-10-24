Курск, 24 октября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили до 280 человек, сообщила 24 октября пресс-служба Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

В указанный период восемь бойцов ВСУ в регионе сдались в российский плен, сказано в сообщении.

«За сутки потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — отметила пресс-служба.

Также 24 октября пресс-служба сообщила, что общие потери противника за всё время ведения боевых действий в Курской области превысили 26,2 тыс. человек. В минувшие сутки российские войска отразили три контратаки ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба министерства проинформировала, что в течение ночи на 24 октября силы ПВО нейтрализовали семь беспилотников противника — три над акваторией Чёрного моря и четыре над территорией Курской области. Кроме того, над территорией области была перехвачена ракета.

Пресс-служба Росгвардии 23 октября сообщила, что спецназ ведомства предотвратил попытку украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть в Курскую область. Бойцы спецназа при помощи беспилотника обнаружили в зоне проведения контртеррористической операции неизвестное транспортное средство, отследили автомобиль до точки спешивания и при помощи FPV-дрона нанесли удар.