Казань, 24 октября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Потери Украины за последний месяц боёв на курском направлении составили 26 тыс. бойцов, заявил президент России Владимир Путин на конференции по итогам БРИКС в Казани.

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Российский лидер пояснил, что в это число входят санитарные безвозвратные потери. При этом, по его словам, Киев начал меньше терять танков на поле боя из-за того, что он меньше их использует.

24 октября ИА Регнум передавало, что потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки составили до 280 человек. Также в минувшие сутки российские войска отразили три контратаки ВСУ.

23 октября стало известно, что российские военные отразили пять украинских контратак в Курской области за минувшие сутки, в результате чего ВСУ потеряли до 40 бойцов и танк.

22 октября пресс-служба военного ведомства также проинформировала, что в минувшие сутки в Курской области шестеро бойцов ВСУ сдались в плен. В указанный период были отражены две контратаки противника. Потери ВСУ за сутки превысили 340 человек.