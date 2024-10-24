Москва, 24 октября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Закрывая консульство РФ в Познани и допуская высылку российского посла, власти Польши «нарываются на неприятности», заявил 24 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Генеральное консульство Российской Федерации в Познани

Он также напомнил о практике «быстрого правосудия» для послов из вражеских стран, приведя в пример ликвидацию в Москве в 1918 году посла Германии Вильгельма фон Мирбаха.

«Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и подумывают о высылке нашего посла. В 1920-е годы правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран», — написал Медведев на своей странице в X (Twitter).

Публикацию он сопроводил фотографией бобра, держащего в лапах польский флаг, сделав таким образом отсылку к знаменитому мему.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября министерство иностранных дел Польши отозвало согласие на работу консульства России в Познани. Глава ведомства Радослав Сикорский отметил, что сотрудники учреждения будут признаны нежелательными лицами на территории Польши.

Глава МИД Польши объяснил данное решение тем, что Россия «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши. По его словам, спецслужбы РФ якобы стоят за попытками совершения диверсий на территории Польши. Никаких доказательств дипломат не привёл.

Россия даст Польше «болезненный ответ» на закрытие консульства, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также Сикорский говорил, что Польша не исключает высылки посла России. На такой шаг Варшава может пойти, если диверсии, якобы организованные спецслужбами России, будут продолжаться, пояснил он.

24 октября Польша официально обязала 10 российских дипломатов из Познани покинуть страну. Захарова в ответ призвала польских дипломатов «приготовиться».