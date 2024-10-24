Варшава, 24 октября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Сотрудники генконсульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский, сообщило агентство PAP.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Он пояснил, что это связано с решением закрыть представительство.

«Российское консульство в Познани покинут три дипломата и пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которые должны были быть аккредитованы в Польше, но этой аккредитации они уже не получат», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани. По словам главы ведомства Радослава Сикорского, сотрудники российского учреждения будут признаны нежелательными лицами на территории страны. Он уточнил, что такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши.

Ранее Сикорский заявил о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Он анонсировал «решение», связанное с этими обвинениями. Доказательств причастности РФ к якобы существовавшим планам поджога он не привёл.

Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва даст Варшаве болезненный ответ за отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани.

23 октября глава польского МИД заявил, что Польша пока не планирует высылать российского посла Сергея Андреева из Варшавы, однако это может произойти вследствие эскалации в отношениях двух стран. В ответ на это Захарова заявила, что, кроме подобны угроз, польский министр «больше ничего и не умеет».

Глава МИД Польши 27 мая анонсировал предстоящее введение ограничений на передвижение дипломатов России по польской территории. Он уточнил, что российские дипломаты смогут перемещаться только в пределах исторической области — Мазовии, а консулы — только на территории регионов, где базируется диппредставительство. Самого посла ограничения не коснутся.

Посольство России в Варшаве 28 мая получило ноту министерства иностранных дел Польши об ограничениях для российских дипломатов. Запрет на свободное передвижение сотрудников начал действовать с 1 июня. С этой даты Россия должна заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников российского посольства в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств.