Варшава, 22 октября, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает высылку посла России из страны на фоне закрытия российского консульства в Познани.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

«Если бы мы выслали посла РФ, они бы сделали то же самое (по отношению к польскому послу. — Прим. ред.) Пока этого не произошло», — сказал глава польского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала TVP Info.

22 октября ИА Регнум передавало, что министерство иностранных дел Польши отозвало согласие на работу консульства России в Познани. Сикорский отметил, что сотрудники учреждения будут признаны нежелательными лицами на территории Польши.

Глава МИД Польши объяснил данное решение тем, что Россия «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши. По его словам, спецслужбы РФ якобы стоят за попытками совершения диверсий на территории Польши. При этом никаких доказательств дипломат не привёл.

27 мая Сикорский заявил о предстоящем введении ограничений на передвижение дипломатов России по польской территории. Он уточнил, что российские дипломаты смогут перемещаться только в пределах исторической области — Мазовии, а консулы — только на территории регионов, где базируется диппредставительство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без внимания ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Польши. Дипломат подчеркнул, что российская сторона примет ответные меры, если Варшава действительно пойдёт на такой шаг.