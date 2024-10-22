Москва, 22 октября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Москва даст Варшаве болезненный ответ за отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова агентству «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ», — сказала она.

22 октября МИД Польши отозвало согласие на работу консульства России в Познани. По словам главы ведомства Радослава Сикорского, сотрудники российского учреждения будут признаны нежелательными лицами на территории страны, а такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши.

Ранее Сикорский заявил, что западные страны должны вновь научиться извлекать выгоду из «игры на эскалацию» против России. Он посоветовал Западу конфисковать у России её замороженные активы и привёл в пример политику 40-го президента США Рональда Рейгана в отношениях с Советским Союзом.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая Сикорский заявил о предстоящем введении ограничений на передвижение дипломатов России по польской территории. Он уточнил, что российские дипломаты смогут перемещаться только в пределах исторической области — Мазовии, а консулы — только на территории регионов, где базируется диппредставительство. Самого посла ограничения не коснутся, сказал Сикорский.

Захарова заявила, что Москва не оставит без внимания ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Польши. Дипломат подчеркнула, что российская сторона примет ответные меры, если Варшава действительно пойдёт на такой шаг.