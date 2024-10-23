Варшава, 23 октября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Польша пока не планирует высылать российского посла из Варшавы, однако это может произойти вследствие эскалации в отношениях двух стран, заявил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский.

AP/TASS Радослав Сикорский

«Мы пока не хотим принимать такое решение. Но если будет нанесён вред какому-либо гражданину Польши, если Россия пойдёт на эскалацию, то и я пойду на принятие решения о высылке посла», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября МИД Польши отозвало согласие на работу консульства России в Познани. По словам главы ведомства, сотрудники российского учреждения будут признаны нежелательными лицами на территории страны, а такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши.

Ранее Сикорский заявил, что западные страны должны вновь научиться извлекать выгоду из «игры на эскалацию» против России. Он посоветовал Западу конфисковать у России её замороженные активы и привёл в пример политику 40-го президента США Рональда Рейгана в отношениях с Советским Союзом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва даст Варшаве болезненный ответ за отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани.