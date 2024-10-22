Познань, Польша, 22 октября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши отозвало согласие на работу консульства России в Познани, сообщил 22 октября глава ведомства Радослав Сикорский.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сотрудники учреждения будут признаны нежелательными лицами на территории Польши, отметил он в разговоре с журналистами.

«Я принял решение об отзыве разрешения на деятельность консульства РФ в Познани. Пребывание его персонала на территории Республики Польша будет признано нежелательным», — заявил Сикорский.

Решение вызвано тем, что Россия «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши, сказал Сикорский. Спецслужбы РФ стоят за попытками совершения диверсий на территории Польши, отметил он. Доказательств глава МИД Польши не привёл.

Ранее Сикорский заявил о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Он анонсировал «решение», связанное с данными обвинениями. Доказательств причастности РФ к якобы существовавшим планам поджога он не привёл.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая Сикорский заявил о предстоящем введении ограничений на передвижение дипломатов России по польской территории. Он уточнил, что российские дипломаты смогут перемещаться только в пределах исторической области — Мазовии, а консулы — только на территории регионов, где базируется диппредставительство. Самого посла ограничения не коснутся, сказал Сикорский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без внимания ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Польши. Дипломат подчеркнул, что российская сторона примет ответные меры, если Варшава действительно пойдёт на такой шаг.

В июне Сикорский заявил, что западные страны должны вновь научиться извлекать выгоду из «игры на эскалацию» против России. Он посоветовал Западу конфисковать у России её замороженные активы и привёл в пример политику 40-го президента США Рональда Рейгана в отношениях с Советским Союзом.