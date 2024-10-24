Казань, 24 октября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Мир уже живёт как одна семья, однако в семьях иногда доходит до драки. Таким образом президент России Владимир Путин ответил Генсеку ООН Антонио Гуттеришу на призыв жить «как одна большая семья».

Александр Щербак/ТАСС Владимир Путин

«Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живём. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, делёж имущества. Дело иногда доходит и до драки», — сказал президент.

Вместе с этим он добавил, что целью БРИКС является создание необходимых механизмов взаимодействия для благоприятной атмосферы в «общем доме».

«Мы этим занимаемся и будем это делать, в том числе в тесной координации с Организацией Объединённых Наций», — подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, во время своего выступления на заседании в формате «БРИКС+ / аутрич» президент Путин заявил, что Россия выступает с инициативой создания в Евразии новой системы равной и неделимой безопасности. Путин уточнил, что такая система позволит общими усилиями надёжно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на евразийском континенте.

Вместе с этим Путин призвал адаптировать к реалиям XXI века структуру Совбеза ООН за счёт пополнения состава участников странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Со своей стороны председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что страны БРИКС должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира и управления глобальной безопасностью.