Казань, 24 октября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Структура СБ ООН должна быть адаптирована к современным реалиям, поэтому там необходимо представить больше стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммит БРИКС в Казани 24 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию её структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал он.

Путин уточнил, что страны, которые присутствуют на заседании саммита, также должны быть широко представлены в СБ ООН.

Как передавало ИА Регнум, 22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Путин.

23 октября в Казань для участия в саммите БРИКС прилетел генсек ООН Антониу Гутерриш. Отмечалось, что российский президент и Гутерриш на переговорах в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.