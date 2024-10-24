Казань, 24 октября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Страны БРИКС должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира и управления глобальной безопасностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Вместе с этим китайский лидер призвал членов БРИКС играть направляющую роль в реформировании глобальной системы экономического управления.

«Мы должны быть движущей силой взаимного обучения между цивилизациями, укреплять взаимодействие и диалог, а также поддерживать друг друга в выборе пути модернизации, который соответствует национальным условиям», — добавил он.

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что Китай всегда будет заботиться о странах Глобального Юга и поддерживать их стремление присоединиться к деятельности БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, во время своего выступления президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает с инициативой создания в Евразии новой системы равной и неделимой безопасности. Путин уточнил, что такая система позволит общими усилиями надёжно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на евразийском континенте.

Вместе с этим Путин призвал адаптировать к реалиям XXI века структуру Совбеза ООН за счёт пополнения состава участников странами Азии, Африки и Латинской Америки.