Казань, 24 октября, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Россия выступила с инициативой создания в Евразии новой системы равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани 24 октября.

Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс»

«Многие из наших стран выдвинули в этом контексте свои весьма полезные инициативы. Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии», — сообщил он.

Путин уточнил, что такая система позволит общими усилиями надёжно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на евразийском континенте.

В ходе своего выступления на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» 24 октября российский лидер также сделал ряд других заявлений. Например, Путин призвал адаптировать к реалиям XXI века структуру Совбеза ООН за счёт пополнения состава участников странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Также президент затронул тему арабо-израильского конфликта и призвал прекратить насилие. По мнению российского лидера, мир на Ближнем Востоке невозможно восстановить, пока сохраняется историческая несправедливость в отношении Палестины.

Как передавало ИА Регнум, 22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. Путин сообщил, что страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН.