Казань, 24 октября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Мир на Ближнем Востоке невозможно восстановить, пока сохраняется историческая несправедливость в отношении Палестины. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 24 октября на пленарном заседании саммита в Казани в формате «БРИКС+/аутрич».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке», — сказал Путин.

По его словам, без решения этого вопроса застарелый конфликт не будет решён, порочный круг насилия разорвать не получится, и люди продолжат жить в атмосфере перманентного кризиса с неизбежными рецидивами.

Он призвал прекратить насилие на Ближнем Востоке и напомнил, что Россия выступает против любых террористических проявлений с любой стороны конфликта.

Общепризнанная международно-правовая база должна лежат в основе урегулирования, а это прямо предполагает создание независимого Палестинского государства. Ключевое условие для мира и стабильности — реализация формулы двух государств, одобренная резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября президент Палестинской автономной администрации Махмуд Аббас прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Ожидается, что Аббас встретится с Путиным для обсуждения ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом.

На встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС 18 октября Путин напомнил, что Россия всегда исходила из необходимости реализовать решение Совета Безопасности ООН о создании двух государств — Палестины и Израиля.