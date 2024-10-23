Казань, 23 октября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Участники встречи БРИКС+ в Казани обсудят борьбу с терроризмом, мирное урегулирование и обмен технологиями, сообщил 23 октября президент России Владимир Путин.

РИА Новости / POOL

«Завтра вместе со всеми вами проведём встречу в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». Такой расширенный формат уже хорошо себя зарекомендовал и даёт возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими искренними друзьями», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что участники встречи рассмотрят вопросы, которые волнуют мировое сообщество. Речь идёт об искоренении бедности, мирном урегулировании конфликтов, борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью, а также адаптации к изменению климата, обмене технологиями и знаниями, сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, 22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Путин.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите обсуждают вопросы возможного расширения организации, обмениваются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсуждают сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. В программе Путина — двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.