Анкара, 23 октября, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует вылететь из Казани 24 октября. До этого он намерен поучаствовать в заседании БРИКС+, сообщил телеканал CNN Türк.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Президент возвращается в Турцию. Вылет из Казани запланирован на 11:30 мск», — заявили журналисты.

Также ожидается, что Эрдоган примет участие в заседании БРИКС+ в столице Татарстана.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября на производственном объекте турецкой авиакосмической компании TUSAS произошёл теракт. Момент первого взрыва попал на видео. На опубликованных кадрах виден поднимающийся дым и слышны одиночные выстрелы.

Эрдоган заявил, что четыре человека погибли в результате теракта на авиакосмическом предприятии в Анкаре.

Президент России Владимир Путин и Эрдоган провели встречу на полях саммита БРИКС в Казани. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе развитие экономического сотрудничества. Президент Турции вновь пригласил российского коллегу приехать в страну. В ответ Путин пообещал Эрдогану обязательно посетить Турцию, но сроки визита будут согласованы позднее, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.