Анкара, 23 октября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате теракта на авиакосмическом предприятии в Анкаре, сообщил 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Администрация президента РФ

«У нас четыре погибших, четыре мученика, 14 раненых», — сказал Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.

Также, по словам министра, ликвидировано двое нападавших. При этом он не уточнил, сколько их было всего.

Ранее глава МВД страны Али Ерликая сообщал о трёх погибших и 14 пострадавших в результате теракта. По данным турецкого телеканала NTV, нападавшие сумели проникнуть в здание завода и взять в заложники девять человек.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября на производственном объекте турецкой авиакосмической компании TUSAS произошёл теракт. Момент первого взрыва попал на видео. На опубликованных кадрах виден поднимающийся дым и слышны одиночные выстрелы.

Изначально местные СМИ сообщали, что взрыв прогремел у одного из входов на территорию предприятия. Затем в зоне ЧП была слышна стрельба. На данный момент на месте происшествия находится значительное число сотрудников правоохранительных органов.

Компания TUSAS производит военные самолёты и космическое оборудование. Турецкое информагентство IHA сообщало, что, помимо взрыва, в районе завода были слышны звуки стрельбы. По этим данным, на месте происшествия находится значительное число сотрудников правоохранительных органов.