Брюссель, 23 октября, 2024, 19:15 — ИА Регнум. От кандидатов в Евросоюз ожидают приверженности внешнеполитическому курсу ЕС по изоляции РФ, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге.

«Мы ожидаем, что страны-кандидаты, которые надеются присоединиться к ЕС, будут соблюдать нашу внешнюю политику, а также присоединятся к санкциям против России и нашей политике по изоляции», — ответил он на вопрос про широкое участие стран-кандидатов в саммите БРИКС в России.

При этом Стано признал за президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «право ездить туда, куда он хочет».

«Мы ожидаем, что все государства-кандидаты будут твёрдо и без колебаний поддерживать ценности ЕС, выполнять свои обязательства, вытекающие из соглашений, и присоединятся к нашими решениям по общей внешней политике и политике в сфере безопасности», — добавил представитель.

Одной из ключевых ценностей ЕС, по его словам, является обеспечение изоляции России на международной арене, поэтому и стремящиеся в Евросоюз страны должны избегать контактов с Москвой.

Стано также сказал, что ждёт от от всех участников саммита БРИКС, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, «что они призовут Россию немедленно прекратить» украинский конфликт.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что участие Турции в мероприятиях БРИКС не противоречит её членству в альянсе.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров.

23 октября по итогам расширенного заседания саммита БРИКС была принята Казанская декларация. В преамбуле декларации отмечается важность дальнейшего укрепления солидарности и расширения сотрудничества стран БРИКС на основе общих интересов и ключевых приоритетов и дальнейшего наращивания стратегического партнёрства. Лидеры стран — членов БРИКС также выразили убеждённость, что расширение партнёрства БРИКС будет и далее способствовать укреплению истинного международного сотрудничества ради всеобщего блага.