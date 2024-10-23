Анкара, 23 октября, 2024, 17:30 — ИА Регнум. В Анкаре после теракта на объекте аэрокосмической компании продолжается перестрелка. Об этом 23 октября сообщил турецкий телеканал Habertürk.

Кадр из видео

«Время от времени слышна перестрелка, как мне сообщил укрывающийся в здании сотрудник компании», ― уточнил корреспондент телеканала.

Отмечается, что после взрывов и стрельбы на место происшествия направили силы безопасности, пожарные и медицинские бригады. Здесь находится значительное число сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, теракт на производственном объекте турецкой авиакосмической компании TUSAS, которая производит военные самолёты и космическое оборудование, произошёл 23 октября в районе Кахраманказан в Анкаре.

Глава МИД страны Али Ерликая назвал случившееся терактом. Он также заявил, что есть погибшие и пострадавшие.

Момент первого взрыва попал на видео. На опубликованных кадрах виден поднимающийся дым и слышны одиночные выстрелы. По данным турецкого телеканала NTV, несколько террористов подъехали ко входу здания на такси.

Некоторое время спустя в районе здания аэрокосмической компании TUSAS произошёл ещё один взрыв. Местные СМИ сообщили, что трое террористов бросили на территорию контрольно-пропускного пункта взрывное устройство и проникли на предприятие. В результате теракта погибли девять человек, террористы остаются в здании и удерживают заложников, а район оцеплен сотрудниками полиции.