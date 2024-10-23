Напавшие на объект компании TUSAS в Анкаре могли взять заложников
NTV: напавшие на объект компании TUSAS в Анкаре могли взять заложников
Анкара, 23 октября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Напавшие на объект авиакосмической компании TUSAS в Анкаре могли взять заложников, сообщает турецкий телеканал NTV.
Кадр из видео
По данным телеканала, несколько террористов подъехали ко входу здания на такси.
О том, что в здании производства могут находиться заложники, также сообщает телеканал Habertürk. Отмечается, что возле здания были слышны звуки стрельбы.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД страны Али Ерликая сообщил о теракте на объекте авиакосмической компании TUSAS. На место происшествия прибыло значительное число сотрудников правоохранительных органов.
Компания TUSAS производит военные самолёты и космическое оборудование.