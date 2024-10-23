Анкара, 23 октября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. В районе здания аэрокосмической компании TUSAS в Анкаре произошёл ещё один взрыв, сообщили местные СМИ.

AP/TASS

По этим данным, трое террористов бросили на территорию контрольно-пропускного пункта взрывное устройство и проникли на предприятие.

Сообщается, что в результате теракта погибли девять человек, террористы остаются в здании и удерживают заложников, а район оцеплен сотрудниками полиции.

Компания TUSAS производит военные самолёты и космическое оборудование.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД страны Али Ерликая ранее 23 октября сообщил, что на производственном объекте компании TUSAS произошёл теракт, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Турецкое информагентство IHA проинформировало, что, помимо взрыва, в районе завода были слышны звуки стрельбы, а на месте происшествия находится значительное число сотрудников правоохранительных органов.

Момент первого взрыва попал на видео. На опубликованных кадрах виден поднимающийся дым и слышны одиночные выстрелы.