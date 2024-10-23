Анкара, 23 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. На производственном объекте турецкой авиакосмической компании TUSAS произошёл теракт, заявил глава МИД страны Али Ерликая.

Есть погибшие и пострадавшие, сказал министр.

«Террористическая атака была совершена против объекта Tusaş в районе Кахраманказан в Анкаре. К сожалению, после этого нападения у нас есть погибшие и раненые», — написал Ерликая на своей странице в X (Twitter).

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