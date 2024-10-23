Москва, 23 октября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Российские военные отразили пять украинских контратак в Курской области за минувшие сутки, в результате чего ВСУ потеряли до 40 бойцов и танк. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной 23 октября в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север», отметили в ведомстве, нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

«Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населённых пунктов Плёхово и Покровский, а также сорваны три попытки контратак в направлении населённого пункта Зелёный Шлях», — говорится в сообщении.

Помимо 40 военных и танка украинские войска потеряли здесь три боевые машины пехоты, включая американскую Bradley. Трое военных ВСУ сдались в плен.

Потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 280 военных. Силы киевского режима также лишились 13 единиц бронетехники: трёх танков, трёх БМП и семи боевых бронированных машин. Также уничтожены три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Общие потери украинских войск, вторгшихся в Курскую область, составляют 25 943 военных, 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортёра, 989 боевых бронированных машин, 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия и 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил на полях первого саммита глав прокурорских служб «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро, что иностранные журналисты, незаконно проникшие в Курскую область, в своих репортажах оправдывают преступления ВСУ. Он рассказал, что украинские военные после вторжения на территорию РФ расстреливали мирное население, грабили дома, магазины и учреждения, а также отметились другими актами насилия и варварского поведения.