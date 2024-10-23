Казань, 23 октября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Реализация повестки дня ООН в области устойчивого развития забуксовала, заявил президент России Владимир Путин 23 октября в Казани на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что волатильность цен на сырьевые товары находится на высоком уровне, из-за увеличения инфляции во многих странах сокращаются доходы граждан и прибыль предприятий.

«Буксует и реализация задач повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года», — добавил Путин.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил в ходе заседания, что Совет Безопасности ООН не может обеспечить безопасность в мире, государствам БРИКС следует использовать свой голос, чтобы продвигать перемены.

БРИКС играет ключевую роль в формировании многополярного мира, подчеркнул Рамафоса.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Путин провёл на полях саммита БРИКС двусторонние встречи с лидерами КНР, Египта, Индии, ЮАР, а также с главой Нового банка развития. Позже состоялся неформальный ужин, в ходе которого российский лидер пообщался с коллегами с глазу на глаз.

Встречи отличались особой теплотой и дружеским настроем. Так, в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер пошутил, что достигнутый уровень отношений позволяет общаться без переводчиков. Позитивный созидательный настрой разительно отличает саммит БРИКС от форумов западного мира, где ощущается распределение по ролям, а все переговоры направлены не в поддержку чего-либо, а против.

Председательство России открыло перед группой БРИКС новые перспективы развития. В этом году особое внимание направлено на интеграцию новых участников и создание независимой финансовой системы.

Саммит демонстрирует всему миру, что страны БРИКС, а не Запада определяют глобальную повестку. Внимание мира переключилось с заседаний «Группы семи» на заявления участников форума БРИКС. На это указал, в частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Казань вечером 22 октября. По его словам, группа БРИКС стала эпицентром нового многополярного мира, дипломатии и геополитики.