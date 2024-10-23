Казань, 23 октября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Инфраструктуру расчётов между странами обсудили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Казани, сообщил 23 октября журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кристина Кормилицына Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Он утвердительно ответил на вопрос, затрагивалась ли на встрече проблематика платежей в расчётах между Россией и Китаем.

«Все вопросы обсуждались, в том числе, ну да, и финансовое сотрудничество», — сказал Ушаков.

Помощник президента также отметил, что Путин и Си Цзиньпин провели «очень такой плотный разговор», когда общались в формате «тет-а-тет» на неформальном ужине.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Путин провёл на полях саммита БРИКС двусторонние встречи с лидерами КНР, Египта, Индии, ЮАР, а также с главой Нового банка развития. Позже состоялся неформальный ужин, в ходе которого российский лидер пообщался с коллегами с глазу на глаз.

Встречи отличались особой теплотой и дружеским настроем. Так, в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер пошутил, что достигнутый уровень отношений позволяет общаться без переводчиков. Позитивный созидательный настрой разительно отличает саммит БРИКС от форумов западного мира, где ощущается распределение по ролям, а все переговоры направлены не в поддержку чего-либо, а против.

Саммит демонстрирует всему миру, что страны БРИКС, а не Запада, определяют глобальную повестку. Внимание мира переключилось с заседаний «Группы семи» на заявления участников форума БРИКС. На это указал, в частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Казань вечером 22 октября. По его словам, группа БРИКС стала эпицентром нового многополярного мира, дипломатии и геополитики.