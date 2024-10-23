Минск, 23 октября, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск для участия в заседании совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны РФ.

Вадим Савицкий/ТАСС

«В ходе заседания члены совместной коллегии обсудят подходы к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства», — говорится в сообщении российского министерства.

Вместе с этим в ходе заседания будут подведены итоги совместной деятельности. Помимо этого, стороны обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии министерств на 2025 год, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Новость дополняется