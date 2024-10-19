Минск, 19 октября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Военнослужащих Вооружённых сил Белоруссии отправляют на обучение в один из учебно-боевых центров в России. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Мы продолжаем плановую совместную подготовку наших военнослужащих на базе учебно-боевых центров Вооружённых Сил Российской Федерации», — привела пресс-служба слова начальника главного управления боевой подготовки ВС республики Владимира Белого.

Он уточнил, что недавно завершил подготовку один из танковых батальонов армии Белоруссии, уровень подготовки которого высоко оценили российские военные.

Белый отметил, что белорусских военнослужащих обучили всем используемым Вооружёнными силами России передовым технологиям.

«Сегодня мы начинаем следующий этап — отправляем военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли перенять передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей», — рассказал белорусский военный.

По его словам, по прибытии в республику они смогут довести до своих командиров, подразделений всё лучшее и новое из практики армии России, а лучшие из них станут штатными инструкторами в белорусских войсках.

Как сообщало ИА Регнум, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников 4 октября рассказал, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии помог установить личности причастных к подготовке покушений на офицеров российских Воздушно-космических сил.

Глава белорусского МИД Максим Рыженков в конце сентября сообщил, что договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности, одним из пунктов которого станет положение о ядерном оружии, находится в заключительной стадии согласования. По его словам, стороны подпишут этот документ в декабре.