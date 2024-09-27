Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Белорусско-российский договор о гарантиях безопасности, где одним из пунктов будет положение о ядерном оружии, находится в заключительной стадии согласования. Документ будет подписан в декабре. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на Генассамблее ООН в Нью-йорке 27 сентября.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Договор находится в заключительной стадии согласования. Мы с Москвой полностью отработали текст этого соглашения договора о гарантиях, причём о гарантиях обеих стран», — пояснил белорусский дипломат.

Рыженков подтвердил высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что если будут какие-то агрессии в сторону Белоруссии, то последует ответный удар, напомнив, что на территории республики размещено ядерное оружие.

«Оружие завезено и стоит на боевом дежурстве», — заверил глава МИД Белоруссии.

Подписание договора о гарантиях безопасности планируется в декабре — к 25-летию создания Союзного государства.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о возможном применении ядерного оружия при агрессии НАТО против Белоруссии. По словам спикера Кремля, Владимир Путин однозначно сказал, «что мы будем защищать Белоруссию».

Российский президент 26 сентября на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию (ПСЯС) заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие для защиты Белоруссии в случае агрессии против этой страны. Путин подчеркнул, что Россия обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и своих союзников.