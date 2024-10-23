Москва, 23 октября, 2024, 08:25 — ИА Регнум. В ответ на действия западных стран, которые используют замороженные российские активы в пользу Украины, необходимо прекратить подпитывать Запад деньгами из России. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он считает, что для этого необходимо остановить отток капитала из РФ и прекратить финансовые операции, связанные с выводом средств в теневой сектор экономики.

«Нужно прекратить бегство капитала в криминальную экономику внутри России, потому что она тесно связана с Западом. Тем самым нужно прекратить крупную обналичку денег», — пояснил в беседе с Lenta.ru парламентарий.

Делягин также указал на необходимость провести деофшоризацию российской экономики. Так, по его словам, если владелец предприятия в РФ, которое управляется через офшор, не желает возвращать центр управления в страну, оно должно быть конфисковано как бесхозное имущество. Депутат подчеркнул, что для этого в российском законодательстве есть соответствующие нормы.

«А далее уже собственные действия защиты против Запада. Имущество соответствующих государств и имущество их фирм должно быть конфисковано, а интеллектуальное право должно быть отменено», — считает Делягин.

Он уверен, что это обеспечит бурное развитие РФ, которая «буквально за день» станет центром программного, инженерного и культурного творчества.

Как сообщало ИА Регнум, в мае несколько предпринимателей заявили агентству Bloomberg, что российские миллиардеры, попавшие под западные санкции, стали возвращать активы на родину. Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России.

Президент Владимир Путин летом прошлого года поручил правительству упростить процесс перехода бизнеса в Россию, а также запустить механизм защиты прав российских граждан и юрлиц, владеющих российскими компаниями, но через зарубежные — так называемые прослойки.

Глава государства напомнил представителям бизнес-сообщества, что деньги преимущественно надо вкладывать в российскую экономику. Так надёжнее, а вложенные средства будут активнее работать. При этом он подчеркнул, что российское руководство никогда не выгоняло из страны представителей иностранного бизнеса, а напротив, предлагало всё взвесить, подумать о российских партнёрах, сделать выбор — уйти или остаться.

Источники в G7 заявили 22 октября, что страны «Группы семи» не намерены сразу после завершения конфликта на Украине размораживать российские активы. В объединении полагают, что Москва сначала должна возместить ущерб Киеву.

Путин предупредил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными.