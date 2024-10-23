В Госдуме призвали прекратить подпитывать Запад деньгами из России
Депутат Госдумы Делягин призвал не подпитывать Запад деньгами из России
Москва, 23 октября, 2024, 08:25 — ИА Регнум. В ответ на действия западных стран, которые используют замороженные российские активы в пользу Украины, необходимо прекратить подпитывать Запад деньгами из России. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Он считает, что для этого необходимо остановить отток капитала из РФ и прекратить финансовые операции, связанные с выводом средств в теневой сектор экономики.
«Нужно прекратить бегство капитала в криминальную экономику внутри России, потому что она тесно связана с Западом. Тем самым нужно прекратить крупную обналичку денег», — пояснил в беседе с Lenta.ru парламентарий.
Делягин также указал на необходимость провести деофшоризацию российской экономики. Так, по его словам, если владелец предприятия в РФ, которое управляется через офшор, не желает возвращать центр управления в страну, оно должно быть конфисковано как бесхозное имущество. Депутат подчеркнул, что для этого в российском законодательстве есть соответствующие нормы.
«А далее уже собственные действия защиты против Запада. Имущество соответствующих государств и имущество их фирм должно быть конфисковано, а интеллектуальное право должно быть отменено», — считает Делягин.
Он уверен, что это обеспечит бурное развитие РФ, которая «буквально за день» станет центром программного, инженерного и культурного творчества.
Как сообщало ИА Регнум, в мае несколько предпринимателей заявили агентству Bloomberg, что российские миллиардеры, попавшие под западные санкции, стали возвращать активы на родину. Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России.
Президент Владимир Путин летом прошлого года поручил правительству упростить процесс перехода бизнеса в Россию, а также запустить механизм защиты прав российских граждан и юрлиц, владеющих российскими компаниями, но через зарубежные — так называемые прослойки.
Глава государства напомнил представителям бизнес-сообщества, что деньги преимущественно надо вкладывать в российскую экономику. Так надёжнее, а вложенные средства будут активнее работать. При этом он подчеркнул, что российское руководство никогда не выгоняло из страны представителей иностранного бизнеса, а напротив, предлагало всё взвесить, подумать о российских партнёрах, сделать выбор — уйти или остаться.
Источники в G7 заявили 22 октября, что страны «Группы семи» не намерены сразу после завершения конфликта на Украине размораживать российские активы. В объединении полагают, что Москва сначала должна возместить ущерб Киеву.
Путин предупредил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными.