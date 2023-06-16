Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Поручение упростить процедуру перехода бизнеса в Россию уже дано правительству, заявил 16 июня президент Владимир Путин на ПМЭФ.

«Правительству в контакте с деловым сообществом поручено упростить процедуру перехода бизнеса в Россию, в тех случаях когда такой «переезд» блокируется другой страной», — сказал Путин.

Глава государства поручил сделать это до декабря текущего года.

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