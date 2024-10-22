Токио, 22 октября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Страны «Группы семи» (G7) не намерены сразу после завершения конфликта на Украине размораживать российские активы. Об этом 22 октября сообщила Nikkei Asia со ссылкой на несколько источников в группе, включая высокопоставленных чиновников Евросоюза.

Сергей Корсун ИА Регнум

В G7 полагают, что Москва сначала должна возместить ущерб Киеву.

«Мы <…> подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными, пока Россия не прекратит агрессию и не заплатит за ущерб, нанесённый Украине», — говорится в проекте заявления лидеров, подготовленном Италией как председателем G7.

В документе также сообщается, что объединение гарантирует Киеву кредит в размере $50 млрд.

Ожидается, что финальный вариант заявления будет опубликован позже в этом году.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд до конца года. Кредит предполагалось гасить за счёт прибыли от замороженных российских активов. Против этого 17 октября выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Постпреды стран Евросоюза на заседании 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита киевскому режиму в размере €35 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России. Средства Киев запросил на «восстановление Украины». Кредит со стороны ЕС должен стать частью кредитной линии стран G7 в общей сложности на сумму €45 млрд.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 18 сентября подчеркнул, что Россия ответит на конфискацию своих активов, замороженных западными странами, что может быть крайне болезненно для Запада. Дипломат добавил, что РФ рассматривает как воровство конфискацию своих средств. Сюда же он отнёс и кредит в $50 млрд, который страны «Группы семи» пообещали выдать Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что масштабное воровство российских активов окончательно обнулит доверие мирового сообщества к Евросоюзу.