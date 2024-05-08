Вашингтон, 9 мая, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Российские миллиардеры, попавшие под западные санкции, стали возвращать активы на родину, сообщило 8 мая агентство Blomberg со ссылкой на нескольких предпринимателей.

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«Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России», — уточнили в агентстве.

Два российских миллиардера на правах анонимности рассказали изданию, что могут вести бизнес только в России без риска захвата активов. Другой попавший под санкции предприниматель по возвращении в Россию заявил, что пока не решил, как распорядиться своим состоянием. По словам олигарха, он вместе с семьей решил начать новую жизнь на родине.

По данным Blomberg, состояние 26 богатейших россиян составляет 350 млрд долларов. Средний возраст российских миллиардеров — 63 года, им предстоит решить, как и куда передать своё состояние в ближайшие десятилетия. Их действия в дальнейшем отразятся на российской экономике и бизнесе, отметили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября 2023 года российский миллиардер Олег Дерипаска заявлял о медленном, но верном возвращении в РФ выведенных активов «деловых русичей». От 500 млрд до 1 трлн долларов или евро, которые инвестировали россияне на Западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах различными путями постепенно возвращаются в Россию и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности, отмечал он.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, которые столкнулись с прессингом на Западе, заявил, что надежнее вкладывать капиталы в России. Глава государства отметил, что это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма. Не наступайте дважды на одни и те же грабли, подчеркнул российский лидер.

Условия для ведения бизнеса в России будут максимально предсказуемыми, заявил Путин 25 апреля на съезде РСПП. Возможные «вопросы» к этой позиции не изменят экономическую политику страны, добавил он.