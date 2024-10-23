Москва, 23 октября, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили на территории России 14 украинских беспилотников. Об этом 23 октября сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Mil.ru ПВО России

Четыре БПЛА поразили над Ростовской областью, ещё 10 дронов сбили в Республике Крым.

Кроме того, силами морской авиации в акватории Чёрного моря были обезврежены четыре украинских безэкипажных катера, которые следовали по направлению к Крымскому полуострову.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 октября в Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили беспилотник ВСУ. Дрон упал на здание цеха промышленного предприятия, возникло небольшое возгорание. Экстренные службы реагирования прибыли на место происшествия. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что никто не пострадал.

За ночь 22 октября над пятью российскими регионами перехватили 14 беспилотников ВСУ. 11 БПЛА самолётного типа уничтожили над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской, по одному — над Тульской и Орловской областями, уточнили в Минобороны РФ.