Москва, 22 октября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Ночью 18 украинских беспилотников самолётного типа были перехвачены над пятью российскими регионами, сообщает 22 октября официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

Таким образом дежурные средства противовоздушной обороны сорвали попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ за пределами зоны проведения спецоперации.

В ведомстве уточнили, что 11 дронов уничтожены над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской, по одному — над Тульской и Орловской областями.