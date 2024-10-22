Воронеж, 22 октября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ утром 22 октября обнаружили и подавили беспилотник ВСУ. Он упал на здание цеха промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

«Возникло небольшое возгорание на одном этаже здания. Пожарные работают на месте», — уточнил Гусев.

Глава области добавил, что опасность атаки украинских беспилотников сохраняется.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром в городе Рассказово, предположительно, из-за прилёта беспилотника, раздался взрыв с последующим возгоранием. Инцидент произошёл в 05:20 мск на предприятии АО «Биохим». Пожар потушили в 06:24. Люди не пострадали.

Ночью 22 октября на территории Тульской области российские подразделения ПВО пресекли атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Повреждения получили помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в посёлке Лужковский Суворовского района.

В ночь на 22 октября в Сумах и Полтавской области Украины были слышны взрывы. Также звучала воздушная тревога.