Ростов-на-Дону, 23 октября, 2024, 03:14 — ИА Регнум. В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что дроны были сбиты в районе Новошахтинска 22 октября, около полуночи.

Голубев отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ утром 22 октября обнаружили и подавили беспилотник ВСУ. Он упал на здание цеха промышленного предприятия.

В городе Рассказово, предположительно, из-за прилёта беспилотника, раздался взрыв с последующим возгоранием. Инцидент произошёл в 05:20 мск на предприятии АО «Биохим». Пожар потушили в 06:24. Люди не пострадали.

Ночью 22 октября на территории Тульской области российские подразделения ПВО пресекли атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Повреждения получили помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в посёлке Лужковский Суворовского района.