Тула, 22 октября, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Два спиртзавода были повреждены в результате ночной атаки украинских беспилотников в Тульской области. Об этом 22 октября сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«Сегодня ночью на территории Тульской области подразделения ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку беспилотных летальных аппаратов ВСУ», — указал глава региона в Telegram-канале.

По словам Миляева, пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в посёлке Лужковский Суворовского района. Предварительно, никто не пострадал. На местах работают специалисты экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 октября российские военные нейтрализовали три вражеских БПЛА. По одному беспилотнику уничтожили в небе над Белгородской, Курской и Тульской областями.

В ночь на 22 октября российские военные обнаружили и уничтожили в небе над Брянской областью несколько беспилотников. ВСУ двумя беспилотниками частично повредили кровлю нежилого здания и котельной в Суземском районе региона. Ранее российские силы ПВО обезвредили над Брянской областью четыре вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.