Украинские беспилотники повредили два спиртзавода в Тульской области
Губернатор Миляев: беспилотники ВСУ атаковали два спиртзавода в Тульской области
Тула, 22 октября, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Два спиртзавода были повреждены в результате ночной атаки украинских беспилотников в Тульской области. Об этом 22 октября сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Сегодня ночью на территории Тульской области подразделения ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку беспилотных летальных аппаратов ВСУ», — указал глава региона в Telegram-канале.
По словам Миляева, пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в посёлке Лужковский Суворовского района. Предварительно, никто не пострадал. На местах работают специалисты экстренных служб.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 октября российские военные нейтрализовали три вражеских БПЛА. По одному беспилотнику уничтожили в небе над Белгородской, Курской и Тульской областями.
В ночь на 22 октября российские военные обнаружили и уничтожили в небе над Брянской областью несколько беспилотников. ВСУ двумя беспилотниками частично повредили кровлю нежилого здания и котельной в Суземском районе региона. Ранее российские силы ПВО обезвредили над Брянской областью четыре вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.