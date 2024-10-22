Рассказово, Тамбовская область, 22 октября, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Ранним утром в городе Рассказово, предположительно, из-за прилёта беспилотника раздался взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщил 22 октября глава Тамбовской области Максим Егоров.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В Telegram-канале он уточнил, что инцидент произошёл в 05:20 мск на предприятии АО «Биохим».

По предварительной информации, никто не пострадал. Пожар потушили в 06:24. На месте дежурят необходимые службы, заключил губернатор региона.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 1 сентября украинские боевики предприняли попытку осуществить массированную атаку беспилотниками на российские регионы. В Министерстве обороны РФ пояснили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над территорией которой перехватили 46 дронов. Ещё 34 беспилотника сбили над Брянской областью, 28 — над Воронежской, 14 — над Белгородской и восемь — над Рязанской. Над Москвой и Московской областью российские военные уничтожили два и семь вражеских БПЛА соответственно. Пять дронов нейтрализовали над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области, по два БПЛА — над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному — в небе над Орловской, Тверской и Ивановской областями.

Ночью 22 октября на территории Тульской области российские подразделения ПВО пресекли атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Повреждения получили помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в посёлке Лужковский Суворовского района. Предварительно, никто не пострадал, подчёркивал губернатор региона Дмитрий Миляев.