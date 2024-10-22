Ташкент, 23 октября, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Тела погибших в гостинице «Караман Палас» в Ташкенте журналистки Инессы Паперной и её друга отправят в Россию после завершения судебной экспертизы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.

Бассейн

«Тела журналистки и её спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры», — пояснили в надзорном ведомстве.

Журналистке Паперной было 47 лет, она жила в Иркутске, у неё остался 12-летний сын. Её спутник — Максим Радченко, с которым у погибшей были серьёзные отношения, написала «КП. RU». Пара приехала в Ташкент в отпуск.

По словам матери погибшей, тела дочери и её друга привезут в Москву 24 октября. 25 октября пройдёт прощание, их кремируют, а затем похоронят вместе.

По информации прокуратуры, всего в отеле было обнаружено трое человек, умерших от отравления. Двое из них — граждане России. Возбуждено уголовное дело.

Инесса Паперная 1977 года рождения, работавшая в журнале «Профиль» и сотрудничавшая с «Лентой. ру». Также было обнаружено тело ее друга 1979 года рождения. В другом номере отеля был найден мертвым гражданин Узбекистана 1976 года рождения. По информации Baza, смерть могло вызвать отравление газом, попавшим в вентиляционную систему после очистки бассейна.

Как сообщало ИА Регнум, предположительно, мужчина и женщина скончались, задохнувшись болотным газом, который попал в вентиляционную систему отеля после чистки бассейна.

Вечером 20 октября журналистке пришла посылка, но сотрудники гостиницы не смогли до неё дозвониться, на стук в дверь также никто не ответил. Вскрыв номер, работники обнаружили тела.

В 2021 году четверо российских туристов скончались в отеле на западе Албании. Сообщалось, что причиной их смерти стало отравление хлором. Работник отеля, чистивший бассейн, в котором позднее купались туристы, использовал слишком много хлора.