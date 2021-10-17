Тирана, 17 октября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Хлор в бассейне мог стать причиной гибели четырех российских туристов в Албании. Об этом сообщает портал Albanian Daily News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Траур

Источник привел слова одного из сотрудников отеля, где находились туристы из РФ.

«Туристы попросили поплавать в бассейне… — процитировал собеседник издания слова одного из сотрудников отеля. — В пятницу (15 октября) я чистил его с хлором».

По словам источника, основной версией следователей по данному делу является отравление туристов хлором. Собеседник издания предположил, что слишком много чистящего средства мог использовать работник отеля.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября на западе Албании в гостинице обнаружили тела четырех погибших туристов. ЧП произошло в деревне Керрет.