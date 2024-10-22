Ташкент, 22 октября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Российская журналистка Инесса Паперная погибла в ташкентском отеле «Караман Палас», задохнувшись болотным газом, который попал в вентиляционную систему здания после чистки бассейна, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на осведомлённый источник.

Global Look Press

Паперная, бывшая сотрудница изданий «Лента.Ru» и «Профиль», остановилась в отеле вместе со спутником. Вечером 20 октября журналистке пришла посылка, но сотрудники гостиницы не смогли до неё дозвониться, на стук в дверь также никто не ответил. Вскрыв номер, работники отеля обнаружили тела Паперной и её друга, сказано в сообщении.

По предварительной версии, погибшие отравились газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна. Здание гостиницы опечатали, началось расследование. Тело журналистки в течение двух дней доставят в Москву, отметили также авторы.

Пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана в свою очередь заявила «РИА Новости», что причиной смерти Паперной и её спутника Максима Радченко стало отравление неизвестным веществом. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

«В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ведётся следствие», — сказано в сообщении.

Паперная — выпускница факультета филологии и журналистики Иркутского государственного университета. В последние годы она работала в компании «Норильский никель».

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2021 года четверо российских туристов скончались в отеле на западе Албании. Сообщалось, что причиной их смерти стало отравление хлором. Работник отеля, чистивший бассейн, в котором позднее купались туристы, использовал слишком много хлора, отмечалось в сообщениях.