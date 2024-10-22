Казань, 22 октября, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Экономическое взаимодействие между Россией и Китаем сохраняется и растёт, несмотря на внешние обстоятельства. Об этом 22 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.

Иван Шилов ИА Регнум Путин, Си Цзиньпин

«После прошлогодних рекордов во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия. В январе–августе товарооборот, по нашим данным, увеличился на 4,5%, по китайской статистике есть небольшая разница. Но в целом позитивная тенденция сохраняется», — констатировал Путин.

По словам российского лидера, обе страны с успехом реализуют совместные проекты в областях энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах.

Сотрудничество России и Китая носит равноправный и неконъюнктурный характер, подчеркнул Путин.

Си Цзиньпин добавил, что серьёзные потрясения на международной арене не способны поколебать незыблемость российско-китайских отношений. Отношения двух стран за 10 лет приобрели беспрецедентный характер, продолжил председатель КНР.

Как сообщало ИА Регнум, беседа лидеров России и Китая продлилась чуть больше часа. В ходе встречи с председателем КНР Путин назвал отношения двух стран образцовыми. За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, сказал Путин.

Си Цзиньпин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС в первой половине дня 22 октября специальным бортом.

По итогам 2023 года взаимный товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного значения — $227,7 млрд. Рост по сравнению с 2022 годом составил 23%.