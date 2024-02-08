Москва, 8 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. В России и Китае отметили значительные успехи в сфере торгово-экономических отношений и сотрудничества в 2023 году. Об этом 8 февраля заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам помощника президента, взаимный товарооборот установил новый рекорд и увеличился на 23% до $227,7 млрд. Согласно статистике Китая, товарооборот составил $240,1 млрд.

Ушаков при этом отметил, что важно продолжать совместную с Китаем работу в сфере финансов. Реализуется большое количество инвестиционных проектов. Помимо этого, значительное внимание уделяется вопросам сотрудничества в сфере энергетики.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре 8 февраля подвели итоги развития двусторонних отношений и стратегического взаимодействия. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что в 2023 году двусторонний товарооборот преодолел отметку в $200 млрд на год раньше установленного целевого срока.

В текущем 2024 году Россия и Китай отмечают 75-летия установления дипломатических отношений.

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