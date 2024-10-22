Казань, 22 октября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В Казани завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Александр Казаков/РИА Новости

Беседа, состоявшаяся на полях саммита глав государств БРИКС, продлилась чуть больше часа.

В ходе встречи с председателем КНР Путин назвал отношения двух стран образцовыми. За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, сказал глава государства. Товарооборот между РФ и КНР растёт, добавил глава государства.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что за минувшее десятилетие отношения России и Китая прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер. Лидеры стран лично контролируют развитие отношений, сказал председатель КНР. Он также отметил вклад сотрудничества России и Китая в защиту справедливости в мире и назвал БРИКС важнейшей платформой для консолидации стран.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите, который проходит в Казани 22–24 октября, уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, включая Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечалось также в сообщении.